По оценкам различных международных организаций, введенные против РФ санкции могут привести к 6-10-кратному экономическому спаду, из которых не останется в стороне и Армения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе пресс-конференции заявила эксперт исследовательского центра «Амберд» Мари Овсепян.

«Естественно, Армения не останется в стороне, учитывая тот факт, что Россия является нашим основным торгово-экономическим партнером. Эксперты исследовательского центра «Амберд» недавно опубликовали оценку, согласно которой экономический спад в России на один процент может привести к спаду на 0,7 процента в Армении. Это означает, что если в России спад составляет 6-10%, то в Армении этот спад может быть в пределах 4-6%», — сказала Овсепян.

По ее словам, санкции против России повлияли на экспорт Армении, потому что цепочки поставок уже нарушены, в некоторых случаях приостановлены, что создает риски и препятствия для армянских экспортеров.

«Кроме того, мы увидим влияние в виде денежных переводов и инвестиций. И, естественно, во всех этих контекстах объем переводов будет уменьшаться», — сказала Овсепян.

Эксперт Исследовательского центра «Амберд» Мэри Овсепян также обратила внимание на вопрос продовольственной безопасности, отметив, что страны ЕАЭС уже сделали закупки на период 2021-22 гг., и если вдруг в течение этого периода любая страна ЕАЭС, в том числе и Армения, будет нуждаться в дополнительном импорте, то его можно осуществить лицензированным процессом.