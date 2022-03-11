США оплакивают смерть армянского солдата Грача Манасаряна 7 марта. Как сообщает «Арменпресс», в послании миссии США при ОБСЕ говорится, что эта трагическая гибель подчеркивает необходимость сдержанности, сохранения сил на спорных приграничных участках и нахождения комплексных решений всех существующих проблем путем активного дипломатического вмешательства.

«Мы призываем стороны добиться прогресса по гуманитарным вопросам, таким, как освобождение всех других задержанных, обмен информацией для выяснения судьбы пропавших без вести, гуманитарное разминирование и расследование предполагаемых нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного права.

В этом году Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов долларов для поддержки пострадавшего от конфликта населения как в Армении, так и в Азербайджане. Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе», — говорится в заявлении.