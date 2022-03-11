Омбудсмен Армении Кристине Григорян приняла делегацию во главе с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, приветствуя членов делегации, Григорян подчеркнула, что обеспечение свободы слова входит в конституционный мандат защитника прав человека, и что журналисты и медиасообщество являются естественными помощниками аппарата омбудсмена в выполнении его миссии.

Кристине Григорян представила собеседнице конституционный мандат учреждения и направления его деятельности, подчеркнув факт высокого общественного доверия к учреждению.

Тереза Рибейро, в свою очередь, пожелала Кристине Григорян всего наилучшего в ее ответственной миссии по защите прав человека, выразив уверенность, что она внесет свой вклад в улучшение защиты прав человека в Армении.

В ходе встречи стороны коснулись важности защиты свободы СМИ и слова, подчеркнув, что непропорциональные и ненужные ограничения прессы только вредят демократическому развитию страны. При этом стороны подчеркнули недопустимость использования средств и возможностей СМИ для манипулирования информацией, разжигания ненависти, а в ряде случаев и таргетинга.

Кристине Гиргорян проинформировала Терезу Рибейро о деталях двух дел о свободе прессы, которые рассматриваются в Конституционном суде на основании заявления аппарата омбудсмена. При этом омбудсмен отметила необходимость повышения медиаграмотности, а также популяризации практики ответственной журналистики.

Подводя итоги встречи, стороны выразили готовность к продолжению дальнейшего сотрудничества.