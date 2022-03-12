Сегодня, 12 марта, армянские журналисты в 7-й раз соревновались в традиционном шахматном турнире. В соревновании приняли участие 14 представителей СМИ.

Победителем в 6-й раз стал представитель газеты «Голос Армении» Вадим Мкртчян. Второе место занял Норайр Шогикян с «Первого канала», а третье место занял главный редактор газеты «Республика Армения» Арарат Петросян.

Кубки, медали и денежные призы участникам, занявшим 1-3 места, вручили первый арцахский гроссмейстер Овик Айрапетян, президент Ереванской шахматной федерации Мхитар Айрапетян, вице-президенты Ереванской шахматной федерации Норайр Калантарян, Араик Манукян, президент Ассоциации иностранных журналистов Тигран Ованнисян.

Турнир проводился по швейцарской системе и канонам быстрых шахмат и состоял из 7 туров: участникам давали по 10 минут на каждую партию, а также по 5 дополнительных секунд на каждый ход.

Призы были вручены еще в 4 номинациях: награду получил представитель «Sputnik Армения» (4-е место) Давид Галстян, награду за самую красивую игру получила корреспондент государственного информационного агентства Арменпресс Карине Тертерян, награду за самую быструю победу получил корреспондент LiveNews.аm Георг Хачатурян , награду получил и самый возрастной игрок Тигран Ованнисян.

«Проведение шахматного турнира среди СМИ, ставшее уже традицией, способствует популяризации шахмат в Армении. Спасибо мэрии Еревана за поддержку этих соревнований», — сказал президент Ассоциации иностранных корреспондентов, Тигран Ованнисян.

Шахматный турнир проходил в Ереванском Доме шахмат имени Тиграна Петросяна под эгидой мэрии Еревана, при поддержке Федерации шахмат Еревана и SilMaaza.

Организатором соревнования была Ассоциация иностранных корреспондентов.