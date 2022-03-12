Сегодня, 12 марта, армянские журналисты в 7-й раз соревновались в традиционном шахматном турнире. В соревновании приняли участие 14 представителей СМИ.
Победителем в 6-й раз стал представитель газеты «Голос Армении» Вадим Мкртчян. Второе место занял Норайр Шогикян с «Первого канала», а третье место занял главный редактор газеты «Республика Армения» Арарат Петросян.
Кубки, медали и денежные призы участникам, занявшим 1-3 места, вручили первый арцахский гроссмейстер Овик Айрапетян, президент Ереванской шахматной федерации Мхитар Айрапетян, вице-президенты Ереванской шахматной федерации Норайр Калантарян, Араик Манукян, президент Ассоциации иностранных журналистов Тигран Ованнисян.
Турнир проводился по швейцарской системе и канонам быстрых шахмат и состоял из 7 туров: участникам давали по 10 минут на каждую партию, а также по 5 дополнительных секунд на каждый ход.
Призы были вручены еще в 4 номинациях: награду получил представитель «Sputnik Армения» (4-е место) Давид Галстян, награду за самую красивую игру получила корреспондент государственного информационного агентства Арменпресс Карине Тертерян, награду за самую быструю победу получил корреспондент LiveNews.аm Георг Хачатурян , награду получил и самый возрастной игрок Тигран Ованнисян.
«Проведение шахматного турнира среди СМИ, ставшее уже традицией, способствует популяризации шахмат в Армении. Спасибо мэрии Еревана за поддержку этих соревнований», — сказал президент Ассоциации иностранных корреспондентов, Тигран Ованнисян.
Шахматный турнир проходил в Ереванском Доме шахмат имени Тиграна Петросяна под эгидой мэрии Еревана, при поддержке Федерации шахмат Еревана и SilMaaza.
Организатором соревнования была Ассоциация иностранных корреспондентов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.