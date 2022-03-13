Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян в сопровождении министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна по случаю 125-летия великого армянского поэта Егише Чаренца посетили его дом-музей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, директор Дома-музея Егише Чаренца Жанна Манукян представила премьер-министру и госпоже Акопян экспонаты, рассказывающие о жизни, литературно-культурной и общественной деятельности поэта.

За многолетний и неустанный вклад в сохранение армянского культурного наследия Никол Пашинян наградил литературоведа Анаит Егишеевну Чаренц Медалью признательности.

Госпожа Чаренц поблагодарила премьер-министра за высокую оценку и большое внимание правительства к культуре.