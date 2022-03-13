Нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян стал автором дубля в составе клуба.

Как передает Арменпресс, в 31-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» одержал победу над «Остенде» со счетом 3:1.

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян, который вышел на поле в стартовом составе «Брюгге», стал автором дубля. Сначала армянский футболист отличился на 17-й минуте, затем — на 32-й. Это первый дубль Адамяна в чемпионате Бельгии.

После этого тура «Брюгге» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера «Роял Юнион» на 7 очков.