В болгарском Пловдиве завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 23 лет, в рамках которого сборная Армении по вольной борьбе завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Как передает «Арменпресс», в составе команды Абетнака Кургиняна серебряные медали завоевали Грачья Маргарян (65 кг) и Нарек Арутюнян (70 кг). В борьбе за бронзовую медаль Эдик Арутюнян (57 кг) одержал разгромную победу со счетом 10:0 над турком Юсуфом Демиром, а Норик Арутюнян (61 кг) с тем же счетом 10:0 победил представителя Северной Македонии.

Менуа Ярибекян (74 кг), Мушег Мкртчян (79 кг) и Мгер Маркосян (86 кг) были близки к бронзовым медалям, но уступили в решающих боях.

Ованнес Магакян (125 кг), член сборной Армении по вольной борьбе, также участвовавший чемпионате Европы, также остался без медали.Напомним, сборная Армении по греко-римской борьбе на чемпионате Европы Д-23 до этого уже завоевала 3 бронзовые медали. Бронзовыми призерами в составе сборной Армении стали Тигран Минасян (60 кг), Саак Ованнисян (67 кг) и Шант Хачатрян (72 кг).