Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна сегодня состоялось обсуждение формата дальнейшей деятельности ЗАО “Центр производства радиоизотопов”, а также возможностей повышения эффективности и развития Центра.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, это единственный в Армении центр, который проводит позитронно-эмиссионное томографическое исследование, что позволяет врачу диагностировать опухоль на ранней стадии и разработать точную стратегию лечения. Также это единственный в регионе центр, который выполняют функцию получения изотопа прямо в центре посредством циклотронного ускорителя С18.

До начала обсуждения вице-премьер Матевосян в сопровождении министра здравоохранения Анаит Аванесян и директора компании Норайра Костаняна прошелся по центру, посетил отделение лучевой диагностики и производственную часть, ознакомился с возможностями и задачами компании.

В ходе обсуждения с участием представителей заинтересованных государственных структур министр Аванесян подчеркнула важность деятельности и эффективного управления такой структурой в рамках борьбы с раком в Армении, подчеркнув, что в последние три года правительство внесло огромный вклад как в расширение сферы исследований, так и в проведение операций в рамках госзаказа.

После этого многие услуги стали доступны населению, в результате чего, по словам министра, мы имеем динамику показателей с благоприятными исходами. В этом контексте была отмечена важность реализации предусмотренных программой правительства шагов по развитию отрасли и подчеркнута необходимость эффективного управления Центром.

После выступления директора компании о текущем состоянии и видении развития Центра состоялся обмен мнениями.