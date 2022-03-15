В министерстве иностранных дел Армении 14 марта состоялись встречи с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встреч иностранные дипломаты были проинформированы о действиях Азербайджана, направленных на создание гуманитарного кризиса в Арцахе, включая постоянные перебои с поставками газа, нанесение ударов по инфраструктуре, гражданскому населению и другие виды психологического давления на народ Арцаха.

В контексте предотвращения гуманитарного кризиса была подчеркнута необходимость сбалансированной и четкой реакции международного сообщества.