Академия шахмат Армении и компания Alfa Pharm организуют клубный чемпионат Армении по шахматам среди любительских команд. Турнир состоит из трех этапов. В первом этапе, который пройдет 19 марта в Академии шахмат, примут участие шахматисты, чей национальный рейтинг не превышает 2100 пунктов.

На этом этапе соревнования, состоящие из 4 игроков (можно при желании заявить еще 2 запасных игроков), сыграют 7 туров (начало партий в 11:00 по ереванскому времени) при контроле времени 10 минут на партию, с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход.

Среди участников будет команда «Журналисты Армении», в составе которой выступят два представителя «Голоса Армении» Рубен Маргарян и Вадим Мкртчян, Арарат Петросян («Республика Армения») и Норайр Шогикян (Первый канал).

Команда, ставшая победителем чемпионата по итогам трех этапов, получит денежный приз в размере 1 млн драм. На каждом этапе клубного первенства предусмотрены также отдельные призы для тройки лучших команд и игроков, показавших лучший результат на своей доске.

Для одной из семи команд, занявших последние места, предусмотрен утешительный приз (по итогам жеребьевки) в виде ужина в ресторанном комплексе «Dragon Garden».