Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян включен в состав символической сборной MLS.

Как сообщает «Арменпресс», в опубликованный состав символической сборной MLS 3-го тура вошел и нападающий клуба «Коламбус Крю» Лукас Селараян.

В третьем туре американского чемпионата MLS команда Селараяна «Коламбус Крю» соперничала с «Торонто» и выиграла со счетом 2:1. Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян был в стартовом составе «Коламбус Крю», участвовал во всей игре, забил гол на 56-й минуте. Это 4-й гол Селаряна в 3-х играх текущего чемпионата.

«Коламбус Крю» продолжает лидировать в Восточной конференции. У команды 7 очков.