В прошедший уик-энд результативной игрой вновь отметились выступающие в зарубежных клубах футболисты национальной сборной Армении. Особенно преуспели Эдуард Сперцян и Саргис Адамян, оформившие дубль соответственно за российский «Краснодар» и бельгийский «Брюгге».

Очередной гол записал на свой счет также Лукас Селараян, играющий в американском клубе «Коламбус Крю». От матча к матчу прибавляет и Ваан Бичахчян из польской «Погони». Словом, накануне первых в этом году встреч нашей сборной складывается весьма интересная картина.

Это особенно важно после недавнего заявления Генриха Мхитаряна о завершении выступлений в сборной Армении. Сейчас отечественная дружина срочно нуждается в новом лидере и сильных нападающих. «Острие копья» нашей команды постепенно оттачивается, добавляя оптимизма относительно ее участия в грядущих международных баталиях.

Наш очередной обзор начнем с Эдуарда Сперцяна, в последнее время выпавшего из нашего поля зрения. Как ни крути, дубль в ворота московского «Спартака», пускай и переживающего не лучшие времена – отнюдь не рядовое событие.

21-летний армянский полузащитник уже на 5-й минуте забил потрясающий гол со штрафного, а на 86-й минуте хладнокровно реализовал пенальти, позволивший краснодарцам победить «Спартак» (2:1) в матче 21-го тура российской премьер-лиги. Благодаря зрелой, красивой, а самое главное – результативной игре Сперцян был признан лучшим игроком матча.

Теперь на его счету уже 6 голов и 2 результативные передачи в 18 матчах текущего сезона. 30-процентный результат – довольно хороший показатель для молодого игрока. К тому же, он лучший бомбардир «Краснодара». Примечательно, что 3 из шести голов он забил после зимней паузы в чемпионате России (до этого он поразил ворота «Урала»).

Вот как прокомментировал свои голы сам Сперцян, сначала рассказавший о штрафном ударе. «Когда я увидел, что нет игрока под стенкой, сразу решил, что пробью низом. Эмоции не передать словами, но что нам остается делать, кроме как биться.

Мы еще больше сплотились, когда уехали легионеры. Может быть, сегодня было тяжело держать мяч, потому что это «Спартак», играем на выезде, качество поля. По поводу пенальти – я думал, куда буду бить, но мне помогло, что я посмотрел на вратаря в последний момент»,- заявил после игры Эдуард.

По данным автора Sports.ru Александра Дорского, Сперцян стал своеобразным «узкопрофильным специалистом» по «Спартаку». В частности, российский журналист утверждает, что Сперцян забил шестой гол прямым ударом со штрафного после выпуска из академии «Краснодара».

Причем по два раза отличился за молодежку и «Краснодар-2». Половину своих голов со штрафных ударов Сперцян отгрузил спартаковцам (два гола он забил в прошлом сезоне «Спартаку-2» в чемпионате ФНЛ). Отмечается, что в ФНЛ Сперцян забивал со штрафных в разном стиле: в первом круге со «Спартаком-2» пробил с середины полукруга в правый от вратаря угол, во втором – практически из той же точки – в левый.

Говорят, что владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий (Арутюнян) просто обожает Сперцяна. Тот не просто хороший футболист, но и порядочный человек. Президент клуба помнит, как молодой игрок плакал после одного неудачного матча и подписывал контракт, не изучая зарплату.

В составе сборной Армении Сперцян дебютировал 31 марта прошлого года, выйдя на замену в начале второго тайма отборочного матча ЧМ-2022 с Румынией (3:2). Всего через 10 минут он открыл счет своим голам за Армению, а на 87-й минуте заработал пенальти, который реализовал Тигран Барсегян. Пока это единственный гол Сперцяна в 7 играх за армянскую сборную.

Похоже, «свою» команду нашел также Саргис Адамян, забивший уже 4 гола в 6 матчах за «Брюгге». 12 марта 28-летний армянский нападающий оформил дубль в выездном матче с «Остенде» в рамках чемпионата Бельгии, в котором его клуб победил со счетом 3:1. Он стал автором двух первых голов своей команды, отличившись на 17-й и 32-й минутах. Официальный сайт бельгийского первенства впервые включил Адамяна в символическую сборную очередного тура.

А в чемпионате MLS (высшего дивизиона профессионального футбола США и Канады) свой 4-й гол в нынешнем сезоне забил Лукас Селараян, способствовавший победе «Коламбуса» в домашнем поединке с «Торонто» (2:1). Родившийся в Аргентине 29-летний нападающий сборной Армении отличился на 56-й минуте, сравняв счет встречи. Он возглавил список лучших бомбардиров чемпионата.

Между тем, нападающий нашей сборной Тигран Барсегян, выступающий за «Слован», сделал голевую передачу в игре чемпионата Словакии с «Ружомбероком» (1:1). Это его вторая результативная передача во встречах братиславского клуба.

В очередном матче чемпионата Польши «Погонь» Ваана Бичахчяна на выезде сыграла вничью с «Краковией» (1:1). Команды обменялись голами на последних минутах. Армянский футболист уже в четвертом подряд матче ушел с поля без гола, но произвел весьма приятное впечатление.

Вот что он сказал официальному сайту клуба после отчетной встречи: «Мы немного разочарованы. Если бы нулевой результат остался до конца, наше восприятие этого матча было бы другим. Однако, когда ты забиваешь на 92-й минуте, а через три минуты твой соперник сравнивает счет, это очень тяжело.

До конца матча мы верили, что наконец-то сможем забить. Так и случилось, но потом соперники сравняли счет. Возможно, мы были недостаточно сосредоточены и потеряли два очка. Мы сердимся на себя за это. Впереди еще 9 игр – так что все еще возможно. Нам нужно продолжать верить в себя, сосредоточиться на своей игре и усердно работать.

Сейчас важно как можно быстрее восстановиться, сделать выводы и начать подготовку к матчу с «Вислой». Мы должны относиться к каждому следующему матчу как к финальному, поддерживать друг друга и продолжать то, что мы делали до сих пор, потому что, я думаю, мы на правильном пути.

В конце сезона это очко, которое мы набрали сегодня, может оказаться крайне важным. Каждое набранное очко важно. Теперь, когда мы потеряли здесь два очка, мы не должны волноваться, нам просто нужно смотреть вперед. В футболе нормально иногда играть лучше, иногда хуже. Все по-прежнему в наших руках. Мы продолжаем бороться».

24 марта в Ереване, а через 5 дней в Осло, национальная сборная Армении проведет контрольные игры со сборными Черногории и Норвегии.