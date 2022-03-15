Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 22 марта возобновит полеты в Армению на отечественных самолетах SSJ100.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает перевозчик.

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы в Ереван. Рейсы «Аэрофлота» в Армению возобновятся с 22 марта 2022 года и будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Super Jet 100″, — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» с 8 марта приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. С понедельника перевозчик возобновил полеты в Бишкек и Ош (Киргизия), а с 21 марта возобновляет рейсы в Баку (Азербайджан).