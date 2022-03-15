Центральный банк Армении пересмотрел свой прогноз экономического роста, снизив его до 1,6% экономического роста в 2022 году.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центрального банка Мартын Галстян.

«Прогнозы экономического роста снижены с прежних 5,3% до 1,6%», — сказал Галстян.

В ЦБ отмечают, что влияние санкций против России на экономику Армении выразится в существенном замедлении экономического роста.

Снижение прогнозируемого показателя в основном связано с некоторым спадом в промышленности. «Мы прогнозировали, что в 2022 году отрасль промышленности вырастет на 1,6%, но при новых развитиях, когда видим, что есть определенные проблемы в горнорудной промышленности, обрабатывающей промышленности, рост устанавливается на уровне — 4,7%», — сказал Галстян.

Некоторое снижение наблюдается и в строительном секторе. Вместо прогнозируемых ранее 16,8% ЦБ прогнозирует рост на 7%. Прогноз по сфере услуг снижен с 5,9% до 3,2%. Единственная отрасль, которая, согласно предыдущим прогнозам, будет иметь более позитивное развитие, — это сельское хозяйство.

При прогнозировании роста ВВП ЦБ принял фискальную политику, которая должна была быть до шока. Это изменение прогноза ВВП еще не отражает изменения фискальной политики.