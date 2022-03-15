На полях Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал интервью агентству «Анадолу». Арменпресс приводит неофициальный перевод интервью:

Вопрос: Что бы Вы хотели сказать о своем участии в Дипломатическом форуме в Анталье?

Ответ: В первую очередь хочу напомнить основные события между Арменией и Турцией в последние месяцы. Лидеры двух стран – премьер-министр Пашинян и президент Эргодан обменялись публичными заявлениями, выразив готовность начать переговоры между двумя странами. Позже две страны назначили спецпредставителей по диалогу между Арменией и Турцией.

Они уже провели две встречи, в Москве и Вене соответственно, договорившись о продолжении переговоров без предварительных условий, направленных на полную нормализацию отношений.

Я посетил Анталью для участия в дипломатическом форуме, чтобы еще раз подтвердить политическую волю правительства Республики Армения добиться полной нормализации отношений с Турцией и открыть эру мирного и устойчивого развития в регионе.

Вопрос: Как бы Вы оценили продолжающийся процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией?

Ответ: В целом мы оцениваем его положительно. Армения готова к установлению дипломатических отношений и к открытию границ с Турцией. Я был рад услышать от моего турецкого коллеги, что с их стороны есть политическая воля, чтобы довести процесс до конца. В условиях стремительно развивающейся ситуации в мире я считаю, что нам не следует медлить с конкретными шагами.

Вопрос: Каковы преимущества процесса нормализации для армян и турок?

Ответ: Люди уже пользуются прямыми рейсами между Ереваном и Стамбулом. Открытие границ окажет положительное влияние на торгово-экономические отношения между двумя странами, контакты между людьми и общую стабильность в регионе.

Вопрос: Будут ли взаимные официальные визиты между Турцией и Арменией? Направляли ли Вы приглашение турецким официальным лицам посетить Армению или получали приглашение посетить Турцию?

Ответ: Подчеркну, что это первый визит высокопоставленного лица Армении в Турцию за последнее десятилетие. Само собой разумеется, что если процесс нормализации пройдет гладко и мы добьемся положительных результатов, то взаимные визиты могут иметь место.

Вопрос: Что можете сказать о подходе армянского народа к процессу нормализации?

Ответ: В целом население Армении хочет нормализации отношения с Турцией. Это находит отражение и в опросах общественного мнения. Конечно, и в армянском, и в турецком обществе есть определенные группы, которые, скажем так, относятся к этому процессу скептически.

Должностные лица с обеих сторон должны взять на себя политическое руководство для решения этих вопросов. В ходе моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым чувствительным моментам, и я надеюсь, что они будут учтены.