В Гегаркуникской области начнет действовать региональная структура по реализации программы «Охрана окружающей среды озера Севан» — EU4Sevan.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью Гегаркуникской администрации, вновь созданная структура будет действовать в здании администрации.

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял Кристиана Хеншеля — руководителя группы по реализации проекта «Окружающая среда озера Севан» (EU4Sevan) Немецкой программы регионального сотрудничества и Вараздата Саркисяна — регионального координатора проекта и советника группы.

В результате договоренности, достигнутой в ходе предыдущей встречи между Кареном Саркисяном и Кристианом Хеншелем, администрация Гегаркуникской области предоставила организации соответствующую территорию, где посредством регионального координатора будут выполняться функции, вытекающие из программы.

Руководитель группы поблагодарил губернатора Гегаркуникской области за предоставленную возможность и выразил надежду, что она будет способствовать более эффективной реализации программы.

Кристиан Хеншель представил работу, проводимую в рамках программы EU4Sevan, которая поможет правительству Республики Армения и решит ряд экологических проблем, накопившихся за годы вокруг озера Севан.

По его словам, в рамках программы EU4Sevan в этом году в регионе планируется провести мероприятия, которые будут включать в себя улучшение управления экосистемой озера Севан, мониторинг водозабора из озера Севан, возможностей землепользования и возделывания земли, осведомленности об охране озера Севан и доступа общественности к информации с привлечением школьников и НПО.

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян выразил готовность активно сотрудничать в деле реализации всех компонентов программы.

Хосров Хлгатян