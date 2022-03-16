Взимание пошлины азербайджанцами с иранских грузовых автомобилей на дороге Горис-Капан, не влияет на экономические отношения между Арменией и Ираном, поток иранских грузовиков в Армению идет по вновь заложенной дороге.

Как сообщает «Арменпресс», председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян заверил в этом журналистов в Национальном собрании, касаясь вопроса, насколько страдают экономические отношения с Ираном из-за взимания азербайджанцами таможенных пошлин.

«Большой поток иранских грузовиков проходит по недавно построенной Татевской дороге», — сказал Бадасян.

Касаясь замечания о проблемах на этой дороге, он сказал, что они могут возникать из-за погодных условий, на один или на два дня, те же проблемы возникают и на других дорогах.

«Это не влияет на наши отношения с Ираном, учитывая тот факт, что объем товаров, поступавших в Армению, не изменился», — сказал Бадасян.Он напомнил о строительстве новых дорог, при задействовании которых дополнительных проблем больше не будет возникать.