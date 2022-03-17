Находящийся с рабочим визитом в Париже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 марта встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, министр Мирзоян подчеркнул, что Армения расширяет сотрудничество с ЮНЕСКО в сферах образования, науки и коммуникации. Он отметил, что Армения как член Исполнительного совета ЮНЕСКО по-прежнему привержена продвижению мира во всем мире, развитию и эффективной многосторонности, которые являются столпами организации.

«В ходе встречи говорилось о преднамеренном уничтожении и искажении идентичности армянского историко-культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха. В этом контексте министр Мирзоян обратил внимание Генерального директора ЮНЕСКО на создание с этой целью государственной рабочей группы в Азербайджане.

Также было подчеркнуто, что эти действия открыто противоречат решению Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении чрезвычайных мер, касающихся охраны историко-культурного и религиозного наследия Армении.

Согласно источнику, глава МИД РА подчеркнул актуальность срочного вмешательства ЮНЕСКО в сложившуюся ситуацию, беспрепятственное участие в зоне конфликта с целью сохранения и предотвращения случаев вандализма в отношении памятников истории и культуры Арцаха, являющихся частью всемирного культурного наследия.

Особо подчеркивалось первоочередное осуществление Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и приоритетное выполнение миссии по установлению фактов в зоне нагорно-карабахского конфликта, предложенной Генеральным секретарем ЮНЕСКО Одре Азуле в соответствии с двумя протоколами к Гаагской конвенции.