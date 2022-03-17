16 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в 40-м внеочередном заседании Министерской конференции Франкофонии в Париже, на котором выступил с речью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Армении, глава внешнеполитического ведомства Республики Армения обратил внимание присутствующих на действия Азербайджана, направленные на обострение ситуации на Южном Кавказе в нынешних геополитических реалиях. Были представлены действия Азербайджана, направленные на создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, в частности – на факты создания препятствий в восстановлении жизненно важной инфраструктуры, нацеливания на мирных жителей, оказания психологического давления на население.

«Министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул необходимость четкого и адресного ответа глав правительств стран Франкофонии властям Азербайджана — воздержаться от попыток дестабилизации ситуации в регионе. Было подчеркнуто, что Армения привержена всестороннему и всестороннему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готова к переговорам по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном без предварительных условий», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в своем выступлении министр Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на многочисленные вызовы — от эпидемии коронавируса до 44-дневной войны 2020 года, Армения остается приверженной последовательному процессу реформ, основанному на ценностях демократии, прав человека, верховенства закона и борьбы с коррупцией.