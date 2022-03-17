Никол Пашинян по случаю Национального праздника страны направил премьер-министру Ирландии Михол Мартину поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство!

Горячо поздравляю Вас по случаю Национального праздника Ирландии — Дня Святого Патрика!

Республика Армения придает большое значение дальнейшему расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Ирландией, в основе которого лежат демократические ценности и практические интересы.

Полон надежд, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашему двустороннему взаимодействию во благо наших стран и народов.

Еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Ирландии — благоденствия и благополучия».