Правительство утвердило результаты выборов на должность ректора Ширакского государственного университета им. Микаэла Налбандяна. Ректором Ширакского государственного университета избран Ерванд Серобян.

Как передает «Арменпресс», результаты выборов утверждены на очередном заседании правительства 17 марта. Проект решения представил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.

Ерванд Серобян выразил благодарность за оказанное доверие и заверил, что его усилия и усилия сформированного вокруг него профессорско-преподавательский состава будут направлены на первоочередные решения повышения качества образования.