Правительство выделит более 67 млн драмов на разработку проектно-сметной документации по улучшению условий застройки школ в 13 населенных пунктах укрупненной общины Капан, а также на приобретение экспертных услуг.

Как сообщает «Арменпресс», это решение правительство приняло на очередном заседании, состоявшемся 17 марта.

«Это средние школы населенных пунктов: Ачанан, Охтар, Арцваник, Гегануш, Сюник, Егег, Цави, Чакатен, Неркин Хэнд, Шикахох, Верин Хотанан, Давид Бек и Егварда. Планируются современные здания с соответствующими помещениями, со всеми необходимыми условиями, где будут организованы школьные, дошкольные, а также дополнительные образовательные программы, например, профессиональные, в соответствии с потребностями общин», — сказал министр образования и науки Ваграм Думанян.

Проектом предусматриваются и средства на проведение сети освещения вокруг памятника «Дорожные строители» в общине Чаренцаван Котайкской области Армении.