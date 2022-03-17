В Арцахе Азербайджан продолжает политику давления, запугивания и этнической чистки армян. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства говорила Защитник прав человека Армении Кристине Григорян.

«В этот период были и проблемы с подачей газа, в такие морозы. Тот факт, что Азербайджан не разрешал ремонт поврежденного газопровода, является еще одним доказательством, что это политика, управляемая из одной точки. Цель ясна — этническая чистка Арцаха, выселение армян», — сказала Кристине Григорян.

На вопрос, в контексте всего этого, каким образом можно установить мир с Азербайджаном, Защитник прав человека ответила:

«С точки зрения Защитника прав человека, что вполне естественно, и я уже имела поводы говорить об этом, мир — это хорошо. Думаю, это общий консенсус, но заявления о мире должны быть доказаны и подтверждены действиями.

На данный момент мы должны признать, что события как минимум двух последних недель — эскалация, гуманитарная напряженность, показывают, что атмосферы и действий для мирных переговоров нет. Разговоры о мире со стороны Азербайджана, мягко говоря, не искренни», — сказала она.