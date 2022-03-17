Рейсы авиакомпании «FLYONE ARMENIA» по маршруту Ереван-Москва-Ереван с 17 марта будут осуществляться с ежедневной периодичностью.

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, рейсы будут осуществляться из Международного аэропорта «Звартноц» в Международный аэропорт «Внуково» по доступной для всех стоимости.

Регулярные прямые рейсы авиакомпании «FLYONE ARMENIA» по маршруту Ереван-Москва-Ереван осуществляются с 1 марта 2022 года.

В настоящее время авиакомпания «FLYONE ARMENIA» осуществляет полеты в Москву, Стамбул и в Лион.