Ежегодные Дни Франкофонии в Армении, являясь одной из важнейших культурных программ посольства Франции в Армении, способствуют распространению французского языка и французской культуры.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции говорила посол Франции в Армении Анн Луйо.

«Посольство Франции с удовольствием представляет программу, посвященную французскому языку и французской культуре. В программе более 15 мероприятий, связанных с кино, музыкой, с искусством фотографии как в Ереване, так и в регионах. Дни Франкофонии в Армении всегда были долгожданными и уникальными. Мероприятия, проводимые в их рамках, способствуют дальнейшему распространению французской культуры. Программа Дней Франкофонии и в этом году очень насыщенная, Министерство иностранных дел Армении уже опубликовало их список. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые вносят большой вклад в дело распространения Франкофонии», — сказала посол.

Проректор Ереванской государственной консерватории Арам Ованнисян подчеркнул, что Дни Франкофонии в Армении для консерватории стали одним из важнейших и уникальных событий.

Второй год подряд в рамках Дней Франкофонии Ереванская консерватория имени Комитаса организует концерт французской классической и современной музыки. «В этом году 12 апреля лучшие студенты консерватории фортепианного, струнного и духового отделений, также академического вокала вместе с Национальным хором «Овер» представят произведения композиторов романтического и постромантического периода», — сказал Арам Ованнисян.

Серине-Люба Тадевосян, специалист по французскому языку Государственного академического театра оперы и балета, сообщила, что в рамках Дней Франкофонии 8 апреля в театре при сотрудничестве посольства Франции состоится концерт «Франкофонские ноты».

Советник посла Франции по вопросам культуры и сотрудничества Гийом Наржол поблагодарил всех партнеров, отметив, что без их готовности помочь ничего не удалось бы организовать.

«Как и каждый год, так и в этом году, с 20 марта по 10 апреля будет организован конкурс «Скажи мне десять слов, которые удивят». В этом году конкурс полон сюрпризов и неожиданностей. Десять слов должны представлять путешествие, размышления, наслаждение, но и поэзию», представил сказал Гийом Наржоле.

Он отметил, что с 21 по 29 марта пройдет кинофестиваль Франкофонии, организованный в партнерстве с посольствами Канады и Швейцарии. В пятый раз он вернется в кинотеатр «Москва» с различными жанрами: комедии, драмы, документальные фильмы и т. д. Показы будут и в регионах, в городах Гюмри и Горис.

Концертный тур Квартета Тиграна Казазяна пройдет с 1 по 11 апреля. Квартет Тиграна Казазяна в Ереване, Гюмри и Горисе в сопровождении пианистки, композитора Люси Ханян, перкуссиониста Мовсеса Эбеджяна и контрабасиста Гургена Эбеджяна исполнит произведения французского композитора армянского происхождения Тиграна Казазяна.

С 11 апреля на ограде посольства Франции в Армении будут выставляться работы двух французских художников Романа Искария и Ромена Баньяри.

Дни Франкофонии завершатся 19 апреля открытием Киноклуба. Проект реализует посольство Франции в Армении в партнерстве с общественной организацией развития кинокультуры «Фильмадаран».