Сборная Армении по дзюдо проводит учебно-тренировочный сбор в грузинском городе Гори.



Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Команда под руководством главного тренера Ованеса Давтяна продолжит тренировки до 24 марта.

Затем пятеро участников — Мартин Бадалян (60 кг), Давид Абрамян, Степа Дарбинян (оба — 66 кг), Артак Торосян — Андреас Арутюнян (оба — 73 кг) отправятся в Афины и примут участие в начинающемся 26 марта розыгрыше Кубка Европы среди юношей по дзюдо.

После окончания они останутся там и примут участие в трехдневном тренировочном сборе.