С начала марта этого года и по сей день, по соображениям безопасности, ни один высокопоставленный чиновник не перевез семью в Республику Армения на временное или долгосрочное проживание.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает СНБ Арцаха.

«Было несколько исключительных случаев, когда один из членов семьи высокопоставленного чиновника уехал в Армению на учебу, в другом случае — на лечение, еще в одном случае — в командировку. Однако ни один из случаев не имел отношения к сформированной вокруг Арцаха напряженности», — говорится в заявлении СНБ.