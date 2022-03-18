Министр здравоохранения Анаит Аванесян присутствовала на открытии третьей аптеки сети «Айпост Мед», открывшейся в почтовом отделении 0028.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Принимая во внимание, что «Айпост» является национальным почтовым оператором Армении, имеющим самую большую сеть филиалов, министр подчеркнула необходимость расширения аптечной сети с точки зрения доступности медицинских услуг населению регионов.

«Уверена, что «Айпост» будет способствовать реализации важнейшей реформы, начатой Минздравом, то есть развитию первичного звена здравоохранения, оказанию качественных медицинских услуг, доступных всем гражданам».

Генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян отметил, что аптечная сеть поможет сделать услуги доступнее и удобнее. «Отныне наши жители могут посещать аптеки «Айпост Мед» или воспользоваться службой доставки. Процесс будет непрерывным. В ближайшее время мы планируем расширить сеть в сторону регионов. Аптеки «Айпост Мед» скоро откроются в Гюмри, Ванадзоре и в других областных центрах».

Айк Карапетян отметил, что в столице планируется внедрить службу доставки лекарств.