30 лет назад учреждено Звание Героя Российской Федерации – главная награда страны. Звание было установлено Законом РФ от 20 марта 1992 г. Этот же Закон учреждал и знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда». Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига.

Как передает Арменпресс, по данным Еркрамас, общее число известных присвоений звания Героя Российской Федерации – 1132 человек (по состоянию на 12 марта 2022 г.), из них 488 Героям звание присвоено посмертно. Но точное количество присвоений звания остаётся неизвестным в связи с секретностью многих награждений. Поэтому списки граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и большинство Указов Президента РФ о присвоении звания Героя официально не публикуются.

Героями России являются пятеро армян: морской летчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны Сурен Амбарцумович Тащиев (посмертно), генерал-полковник, сотрудник советских и российских спецслужб Сергей Иванович Григоров, генерал-майор запаса Геворк Анушаванович Исаханян, лётчик-испытатель Рубен Татевосович Есаян и прославленный учёный-океанолог Артур Николаевич Чилингаров – один из четырех человек, удостоенных одновременно звания Героя Советского Союза и звания Героя России.

Герою Российской Федерации вручаются знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении этого звания. Медаль «Золотая Звезда» существовала и в СССР. Она была учреждена 1 августа 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза». Еркрамас напомнает, что звания «Герой Советского Союза» только за героизм в годы Великой Отечественной войны были удостоены 106 армян.

Отмечается, что автором эскиза «Золотой Звезды» является армянин, советский архитектор Мирон Иванович Мержанов (Мержанянц, 1895-1975). В 1934-41 гг. он был личным архитектором Сталина, спроектировал дачи Сталина и высших руководителей СССР в Кунцеве, Мацесте, Бочаровом Ручье. Является автором проектов Золотых Звёзд Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. В 1943-54 гг. репрессирован, работал в архитектурных «шарашках» от Сочи до Комсомольска-на-Амуре.