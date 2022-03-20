Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на финальном этапе любительского турнира по настольному теннису «Кубок премьер-министра РА» в Детско-юношеской спортивной школе имени Ара Манукяна в Чаренцаване.
Победителей финального тура в разных возрастных группах наградили премьер-министр Никол Пашинян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр здравоохранения Анаит Аванесян.
Премьер-министр вручил награды самым возрастным участникам женского и мужского пола.