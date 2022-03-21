Ожидается, что более 3000 туристов из Ирана прибудут в Армении воздушным транспортом, чтобы отпраздновать здесь свой Новый год.

На состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» пресс-конференции президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян отметил, что уже осуществлено несколько рейсов, самолеты прибывают полностью загруженными. До начала апреля будет еще 30 рейсов из Ирана.

«Естественно, в эти дни мы ожидаем и визиты по суше, а это бронирование гостиниц, активность туристических компаний. Именно поэтому мы должны сделать все, чтобы обеспечить бесперебойную наземную связь», — сказал Мехак Апресян.

Касаясь статистических данных о турпотоках из Ирана в Армению в прошлом году, Мехак Апресян отметил, что в 2021 году количество визитов было значительнее. Доля Ирана в туристических визитах в Армению составила около 11%. Годовой показатель составил около 95 000, из них более 9 000 в дни иранского Нового года.

Мехак Апресян отметил, что работа в направлении Ирана должна быть активнее и должна способствовать увеличению турпотоков из Ирана.