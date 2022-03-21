Команда «Журналисты Армении», в составе Рубен Маркарян («Голос Армении»), Арарат Петросян («Республика Армения»), Норайр Шогикян и Мариам Маркарян (Первый канал) приняла участие в первом этапе клубного чемпионата страны среди любительских команд, организованном Академией шахмат Армении и компанией Alfa Pharm.

В соревновании приняли участие 30 команд (примерно 150 шахматистов). Первое место заняла команда Dasa2 (13 очков из 14 возможных), опередившая Спортивный клуб РАУ (11) и команду «Мы» (10).

Одержав три победы, потерпев столько же поражений и одну партию сведя к ничьей, «Журналисты Армении» набрали семь очков, поделив 13-17 места, а по дополнительным показателям заняла 16-е место. Результаты отдельных игроков: Норайр Шогикян – 3 очка из 7 возможных, Арарат Петросян – 4,5, Рубен Маркарян – 5, Мариам Маркарян – 1,5.

Ныне журналисты готовятся сильнейшим составом принять участие в шахматном Гран-при Армении, первый этап которого состоится 30 апреля.