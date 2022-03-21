Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Д.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних связей.

Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации ключевых положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также проблематику заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Проведена «сверка часов» по дальнейшей работе Консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан – Армения – Грузия + Россия – Иран – Турция).

Главы внешнеполитических ведомств затронули ситуацию вокруг Украины.