Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Пашиняна опубликовано на сайте правительства.
Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Пашиняна опубликовано на сайте правительства.
Азербайджанская сторона вновь перекрыла газ, поступающий из Армении в Арцах. Согласно арцахскому Инфоштабу, в ходе ремонтных работ по починки взорванного...
Министр юстиции Армении Карен Андреасян 21 марта принял посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктора Рихтера и координатора армянских...
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Д.Байрамовым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный...
По мнению министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, в представленных Азербайджаном 10 марта предложениях нет ничего неприемлемого. Как передает Арменпресс, об...
Министр обороны Армении Сурен Папикян 21 марта принял делегацию во главе с руководителем офиса Международного комитета Красного Креста в Армении...
Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям...
В преддверии пятисторонней встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Стокгольме в декабре прошлого года сопредседатели Минской группы представили...
21 марта президент Республики Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Как сообщили...
Вопрос прав армян Арцаха, вопрос статуса Арцаха остается для Армении принципиальным, ключевым вопросом. Как сообщает «Арменпресс, об этом Мирзоян заявил...
Министр финансов Тигран Хачатрян, говоря о возможной инфляции, отметил, что управление инфляцией находится в инструментарии ЦБ. ЦБ намерен вернуть инфляцию...
МИД Азербайджана ответил на интервью министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, заявив, что...Читать далее
Действия Азербайджана на фоне проводимой Россией на Украине спецоперации все явственнее обретают контуры открытия...Читать далее
Газета «Республика Армения» издаётся армянским Государственным информационным агентством «Арменпресс».
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]