Днем 22 марта в регионах Армении, ночью 25 марта в некоторых регионах, 23, 24 марта местами в большинстве регионов ожидается снег.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что в некоторых горных районах ожидаются метели и низкая горизонтальная видимость. Днем 25-го, 26-го и 27-го марта осадков не будет, ветер северо-западный с порывами до 3-7 м / с, с 23 по 25 марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

22, с 25 по 27 марта в столице осадков не ожидается. Снег временами будет 23 и 24 марта.

В Арцахе 22 и 23 марта ожидается снег.