Армяне Украины пытаются помочь жителям Мариуполя. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом сообщил представитель Союза армян Украины Рубен Макарян.

По его словам, по всем возможным путям в Мариуполь доставляется продовольствие и топливо. Доставляя гуманитарную помощь и возвращаясь, они эвакуируют оттуда жителей города.

«Водители, на личных машинах и микроавтобусах, под обстрелом, рискуя жизнью, возят туда необходимые вещи. Есть нехватка топлива», — сказал он, добавив, что если есть желающие помочь жителям Мариуполя, они могут обратиться к представителям органов самоуправления Донецкой области.