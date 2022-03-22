В повестку стартовавшего вчера очередного пленарного заседания Национального Собрания Армении включена инициатива двух оппозиционных фракций – блока «Айастан» и «Честь имею», — провести неотложное обсуждение на тему «Сложившаяся в Республике Арцах гуманитарная ситуация, угрозы и неотложные действия».

В письменном заявлении спикеру НС оппозиционные депутаты отметили, что важность и актуальность обсуждения темы обусловлены тем обстоятельством, что вследствие агрессивных и террористических действий Азербайджана, особенно в последнее время (обстрелы населенных пунктов, психологический террор, препятствование проведению весенних полевых работ, нарушение нормальной работы важных объектов жизнеобеспечения), наряду с серьезными проблемами безопасности Республики Арцах сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, грозящая превратиться в бедствие. Этот жизненно важный вопрос должен находиться в центре внимания Республики Армения — как гаранта безопасности Арцаха, предметом ежечасной заботы политического руководства Армении.

Национальное Собрание голосованием приняло решение провести заседание в закрытом режиме, поскольку подобное обсуждение может содержать информацию, затрагивающую вопросы безопасности.

По предложению оппозиции содокладчиками на закрытом заседании были приглашены вице-премьер Мгер Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Основным же докладчиком назначен депутат от оппозиционной фракции «Честь имею», военный эксперт Тигран Абрамян.

Напомним, что 23 февраля с.г. оппозиционный блок «Айастан» инициировал внеочередное заседание парламента с единственным вопросом на повестке – «Оценка турецко-азербайджанской так называемой «Шушинской» декларации, уже ратифицированной парламентами Азербайджана и Турции».

Авторы инициативы акцентировали то обстоятельство, что в оккупированном азербайджанцами Шуши 15 июня 2021 года президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию, целиком и полностью направленную против Армении и Арцаха, порождающую серьезнейшие вызовы и угрозы в вопросах обеспечения территориальной целостности Республики Армения, реализации права Арцаха на самоопределение, международного признания Геноцида армян.

Однако внеочередное заседание, назначенное на 23 февраля, не состоялось – формально из-за отсутствия кворума (парламентское большинство просто не явилось на заседание), в действительности же из соображений, что подобные вопросы не следует обсуждать в открытом режиме.

Оппозиция тогда даже подготовила и распространила проект заявления представительного органа Армении, в котором говорилось, что так называемая «Шушинская» декларация противоречит трехстороннему заявлению, подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном. На этот раз оппозиция также представила проект заявления парламента Армении, осуждающий агрессивные действия Баку.

В самом конце заседания, когда оно проходило в открытом режиме, лидер фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил, что власти всеми средствами занимаются вопросом возвращения армянских пленных, гуманитарными вопросами Арцаха, и исходя из того обстоятельства, что для решения проблемы Арцаха задействованы все каналы, по состоянию на данный момент они достаточны, парламентское большинство за принятие проекта заявления НС, подготовленного оппозицией, голосовать не будет.

В итоге проект вышеупомянутого заявления, который поддержали 30 депутатов, не был принят.

ВЧЕРА Национальное Собрание обсудило также еще одну инициативу группы оппозиционных депутатов – дополнения в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.

Оппозиционные парламентарии предложили ввести штраф в размере 1000-2000 минимальной зарплаты, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет за высказывание сомнения или отрицание принадлежности Армении территории Республики Армения или ее части, публичное оправдание или пропаганда совершения указанного преступления.

Публичные заявления, направленные на отказ Республики Армения от суверенитета или его ограничение предлагается облагать штрафом в размере 2000-3000 минимальной зарплаты, либо лишением свободы на срок 3-5 лет.

Отметим, что законодательством Армении наказание за подобные деяния предусмотрено давно, оппозиция данным пакетом предлагает более конкретизировать и криминализировать подобные деяния, обосновывая тем обстоятельством, что в поствоенный период под угрозой оказались территориальная целостность и суверенитет страны, и приоритетом номер один Республики Армения должно быть гарантирование своей территориальной целостности, предотвращение пропаганды арменофобской политики и ее реализации враждебным государством.

Представляя законопроект, депутат Арам Вардеванян отметил, что тема особенно актуальна после 44-дневной войны, когда член Совета Европы Азербайджан высказывает в XXI веке агрессивные заявления, зарясь даже на Ереван и Севан. И этот бред повторяется изо дня в день на фоне всеобщего молчания со стороны международных организаций. Впрочем, тишина эта однажды взорвется…

Поскольку содержание письменного обоснования принятия законопроекта резко отличалось от устной речи господина Вардеваняна, а парламентское большинство уже было настроено против письменного обоснования и соответственно подготовилось (законопроект подробно был обсужден и в соответствующей постоянно комиссии НС), по ходу дебатов в зале возникла достаточно напряженная атмосфера, что ощущалось в вопросах докладчику.

Ну, а в ходе выступлений представители парламентского большинства – фракции «Гражданский договор», — подвергли документ жесткой критике: законопроект, мол, порождает проблемы, расплывчатые формулировки распространяются на любого гражданина Армении, документ обладает нулевой внешнеполитической направленностью, содержит антигосударственный и антиармянский характер. А отсюда, по мнению парламентского большинства, следует, что цель оппозиции – любой ценой придти к власти. Законопроект окрестили попыткой политического шоу и политического софизма.

Против законопроекта выступает и правительство, мнение которого в парламенте представила замминистра юстиции Ерануи Туманянц. Обоснования необоснованны, регулирования не соответствуют принципам юридической определенности. Такова оценка исполнительной власти.

Учитывая и то обстоятельство, что профильная комиссия также вынесла по законопроекту отрицательное заключение, надо полагать, что эта инициатива оппозиции также будет торпедирована.

На заседании Национального Собрания депутаты минутой молчания почтили память жертв армянских погромов в Шуши в 1920 году. С таким предложением выступил секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Я предлагаю почтить минутой молчания память жертв погромов, осуществленных турецко-азербайджанскими бандами в Шуши в 1920 году. Вследствие погромов, длившихся 4-5 дней, погибло около 20 000 наших соотечественников. И думаю, что в контексте сегодняшних развитий, поступающих из Арцаха сигналов, необходимо, чтобы мир увидел: мы ничего не забыли и очень хорошо помним нашу историю», — сказал он.