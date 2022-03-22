Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Из-за погодных условий МЧС Армении призывает всех ехать только в случае крайней необходимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, Варденяцский перевал, автодороги Берд-Чамбарак, Гндеваз-Джермук Вайоцдзорского, поворты Дилижана, Ноемберян-Коти-Джуджеван-Баганис Тавушского, межобщинные автодороги районов Ашоцк Ширакского, Арагац, Апаран Арагацотнского регионов закрыты․

Автодорога Вайк-Сисиан-Горис-Капан, Цохамарг-Бавра Ширакского региона закрыты для грузовиков и труднопроходимы — для легковых автомобилей (односторонне открыта).

Автодороги Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди Лорийского, автодорога ведущая от города Иджеван до Баграташена Тавушского регионов закрыты для грузовиков с прицепом и труднопроходимы — для остальных типов транспортных средств.

Повороты Степанавана и Спитака, автодороги Алаверди-Джилиза и Ташир-Благодарное Лорийского региона, Сюникского региона, межобщинные автодороги районов Апаран, Талин Арагацотнского, Арагюх-Бужакан Котайкского регионов труднопроходимы для всех типов транспортных средств.

На автодорогах района Арагац Арагацотнского региона местами наблюдается гололедица.

В регионе Сюник, городах Иджеван, Ноемберян и Берд Тавушского, Джермук и селе Сараван Вайоцдзорского регионов идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств. Со стороны России есть около 375 грузовиков.