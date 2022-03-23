Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу отключения подачи газа в Республику Арцах, призвав к их возобновлению.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

«ЕС обеспокоен отключением поставки газа в Степанакерт. Необходимо срочно восстановить подачу газа пострадавшему населению», — написал Питер Стано.

Он подчеркнул, что ЕС призывает власти, которые контролируют ситуацию, не допускать этого, особенно при таких погодных условиях.Подача газа в Республику Арцах была прекращена в ночь с 7 на 8 марта из-за повреждения газопровода. Азербайджанская сторона не позволила армянской стороне и российским миротворцам приблизиться к газопроводу для его восстановления.

Затем, в результате переговоров при содействии правительства Армении и российских миротворцев, азербайджанская сторона восстановила поврежденный газопровод. После власти Арцаха сообщили, что с 21 марта из-за вмешательства Азербайджана газ в Арцах вновь не поступает.

В Арцахе заявили, что есть достаточные основания утверждать, что при проведении ремонтных работ на газопроводе, азербайджанская сторона установила задвижку, посредством которой подача газа прекращается.