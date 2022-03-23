В связи с ситуацией в Украине посольство Республики Армения в Польше незамедлительно установило активные контакты с представителями армянской общины, проживающей в приграничных с Украиной районах, а также с польскими властями с целью оказания помощи гражданам Армении, которые пересекут польско-украинскую границу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, для оказания оперативной помощи армянам, направляющимся из Украины в Польшу, по распоряжению министра иностранных дел Армении в приграничный с Украиной поселок Арламов был направлен представитель посольства Армении в Польше.

Сотни граждан Армении и армянского происхождения, переехавшие в Польшу, получили консульскую, консультативную и техническую помощь. В сотрудничестве с армянской общиной, а также с «Польско-армянским фондом» организован прием сотен граждан Армении и оказание им первичной поддержки.