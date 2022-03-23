Омбудсмен Армении Кристине Григорян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Швеция в Армении Патрика Свенсона.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, Кристине Григорян приветствовала посла Свенсона и обозначила приоритеты деятельности аппарата омбудсмена, подчеркнув решимость максимально использовать полномочия омбудсмена для защиты прав жителей приграничных районов, обеспечения равенства, недискриминации, защиты женщин и исключения риторики ненависти.

В свою очередь, посол Свенсон поздравил Кристине Григорян с избранием на должность, высоко оценил установленные омбудсменом отраслевые приоритеты, подчеркнув высокую готовность посольства Швеции поддерживать деятельность офиса Защитника прав человека.

Подводя итоги встречи, стороны выразили готовность к продолжению и углублению налаженного сотрудничества.