Обсуждается возможность оплаты Арменией за поставку российского газа в рублях. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал вице-премьер Мгер Григорян в ответ на вопрос депутата Сергея Багратяна.

Напомнив слова генсека ООН Антониу Гутерриша о возможном крахе мировой продовольственной системы, депутат поинтересовался, будет ли обсуждаться вопрос водозабора из Севана, должна ли быть квота на экспорт некоторых продуктов питания и какие дополнительные меры будут приняты для обеспечения продовольственной безопасности республики в связи с местным производством?

Вице-премьер Армении Мгер Григорян ответил, что следует выполнить все перечисленные действия и подготовиться к вызовам.

«У нас было заседание Совета ЕАЭС, этот вопрос обсуждался довольно долго, потому что решить все проблемы только локальным производством не получится, это невозможно объективно и физически. Как бы мы ни думали, как бы ни меняли конфигурацию запасов, однако движение товаров должно иметь место, по крайней мере, в ЕАЭС, чтобы полностью решить эти проблемы.

И это касается не только Армении. Есть четкая договоренность, что до 25 марта ЕЭК должна рассчитать взаимные балансы, определить квотный поток, который будет необходим для обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС», — заявил вице-премьер.

По его словам, необходимо использовать все возможные стимулы для стимулирования местного производства, особенно в части предметов первой необходимости и продуктов питания. По словам вице-премьера, очевидно, что дефицит в регионе будет не из-за производственного дефицита, а из-за логистических и транспортных проблем.

«Но я думаю, что проблема управляема и решаема, и на данный момент могу с уверенностью сказать, что страны ЕАЭС очень консолидировано обсуждают этот вопрос», — сказал Григорян.

Сергей Багратян также поинтересовался, есть ли возможность обсудить с Россией определенный период оплаты в рублях за газ.

«Да, [этот вопрос] обсуждается, потому что обсуждается вопрос валюты таможенных пошлин ЕАЭС. Страны также представляют свои предложения по повестке дня обсуждения. И, конечно же, страны в первую очередь вносят предложения, чтобы параллельно с решением этого вопроса был решен и валютный вопрос в связи с крупнейшим импортом. Не могу обещать, что вопрос будет решен, потому что есть объективные причины, но сегодня этот вопрос в глобальном плане обсуждается в публичной сфере, и в какой-то момент он станет частью повестки дня», — отметил вице-премьер.

Касаясь продовольственной проблемы, Григорян отметил, что дефицита товаров в ЕАЭС нет.