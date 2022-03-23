Мы были обязаны поддержать резолюцию “Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе”, принятую Европарламентом 10 марта: оставаться равнодушным значило бы “разделять неприемлемую ответственность”.

Как сообщает Арменпресс, таково мнение итальянских депутатов — представителя движения “5 звезд” Фабио Массимо Кастальдо и члена партии “Лига” Сюзанны Чекарди, которые поддержали резолюцию.

Как сообщает Agenzia Nova, Кастальдо отметил, что в Нагорном Карабахе “азербайджанские власти пытаются насильственно выкорчевать культурное наследие коренного армянского народа”.

“Памятники, средневековые монастыри, церкви, гробницы — нет уважения ни к живым, ни к мертвым. Стирая прошлое, власти Азербайджана хотят оправдать придуманное им будущее для региона, но мы не можем этого допустить. Европарламент должен быть четким и потребовать от властей Азербайджана немедленно положить конец этому варварскому вандализму, начать конструктивный и инклюзивный диалог в регионе”, — добавил Кастальдо.

Парламентарий отметил, что они поддерживают миссию ЮНЕСКО и осуждают действия Баку по препятствованию деятельности миссии. “Историю нельзя переписать, чтобы оправдать свои амбиции. Мы были обязаны поддержать эту резолюцию, которая была принята подавляющим большинством голосов и имеет большое значение”, — заключил Кастальдо.

Сюзанна Чекарди отметила, что ущерб, нанесенный армянскому культурному наследию в Арцахе – церквям, музеям, а также кладбищам – направлен на то, чтобы стереть многовековую память целого народа. Депутат Европарламента заявила, что недопустимо мириться с культурным геноцидом такого масштаба.

“Армянская культура уже видела систематическое стирание части своей истории в последние годы, как в 2005 году, когда было разрушено кладбище в Джуге. Тысячи изящно вырезанных в средние века из туфа хачкаров были раз и навсегда уничтожены. Как сказано в нашей резолюции, ЮНЕСКО обязана посетить регион, провести инвентаризацию и сохранить наследие. Безразличие — недопустимое совместное соучастие”, — сказала Чекарди.