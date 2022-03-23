Аппарат офиса омбудсмена Армении провел миссию по сбору фактов в общине Неркин Анд Сюникской области. В ответ на запрос Арменпресс омбудсмен Кристине Григорян представила свою позицию по итогам этой миссии.

— В последнее время много разных новостей об общине Неркин Анд. Можете четко изложить свою позицию на основании анализа и выводов группы быстрого реагирования при омбудсмене Республики Армения?

— В первую очередь хочу констатировать, что появившиеся в последнее время в различных СМИ комментарии о том, что результаты миссии офиса омбудсмена по сбору фактов в общине Неркин Анд опровергли заявление Минобороны, не соответствует действительности. В этом можно убедиться, прочитав наше заявление, сделанное по итогам визита в общину.

Во время нашей миссии по сбору фактов в общине Неркин Анд и в ходе встреч с жителями граждане отметили, что они только увидели передвижение азербайджанских военных на рассматриваемой позиции. Жители выразили обеспокоенность тем, что прилегающие к используемому ими в качестве пастбища территории, мемориал жертвам Великой Отечественной войны и местность Шинатех могут оказаться под прицелом этих военных позиций. Некоторые жители выразили обеспокоенность потенциальными рисками использования своих земель или садов.

Наша группа также зафиксировала, что 16 марта 2022 года губернатор Сюника и представители командного состава Минобороны встретились с жителями общины Неркин Анд. Кроме того, глава общины Капан и его заместители в эти дни проводят регулярные встречи с жителями.

В наши предложения правительству по итогам встреч с жителями мы включили также предложение о том, чтобы министерство обороны во взаимодействии с должностными лицами местной администрации и органов местного самоуправления проводила разъяснительную работу с жителями, своевременно предупреждая и предоставляя разъяснения по поводу ситуации, укрепив у жителей уверенность в том, что ВС Армении контролируют ситуацию и могут полностью гарантировать безопасность жителей.

Такое общение важно в плане обеспечения должного психологического состояния населения, установления правильной связи община-армия в населенных пунктах, расположенных вблизи зоны соприкосновения.

Наши встречи показали, что жители нуждаются в таком общении, что, в свою очередь, предотвратит возможность доведения до жителей манипулятивной информации, распространяемой в социальных сетях и прессе (в том числе со стороны противника).