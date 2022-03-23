23 марта в 21:10 по местному времени (в 17:10 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.6, с географическими координатами 41.11⁰ северной широты и 43.92⁰ восточной долготы, в 9 км к востоку от села Бавра, граница Армения-Грузия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 4-5 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Ашоцк, Сизавет и Казанчи Ширакской области, а также городах Ташир, Алаверди, Ванадзор, селе Пагахпюр Лорийской области и городе Гюмри силой в 2-3 балла.