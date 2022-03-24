Азербайджан в отношении армянского населения Арцаха проводит политику террора, нарушает все гуманитарные нормы, но Арцах держится и будет бороться, несмотря ни на что. Это «Арменпресс» заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, говоря о создавшейся в Арцахе общей гуманитарной, социально-экономической и морально-психологической ситуации.

По словам министра, ситуация очень сложная, но Арцах держится и несомненно будет бороться.

«Ситуация сложная, да это так, мы терпим и будем терпеть, несмотря ни на что», — подчеркнул Давид Бабаян.

Что касается восстановления газоснабжения в Арцахе, Бабаян сказал, что новостей по этому вопросу пока нет.

Глава МИД Арцаха подчеркнул, что азербайджанские власти намеренно нарушили подачу газа в Арцах, в том числе и по политическим мотивам. «Он не позволял нам отремонтировать, а сейчас просто закрыл. Это же не мы, это они», — отметил министр.

Давид Бабаян расценивает действия Азербайджана как терроризм против народа Арцаха, как нарушение гуманитарных норм. 22 марта, в связи с очередным прекращением газоснабжения, МИД Арцаха заявило именно это.

«Такова ситуация. Тяжело, конечно, но мы терпим», — сказал глава МИД.

Следует отметить, что власти Азербайджана используют различные средства морально-психологического давления на коренных жителей Арцаха, как заявляют уполномоченные органы и правозащитники Республики Арцах, с целью подвергнуть армян этнической чистке. Согласно информации, поступающей по различным каналам из Нагорного Карабаха, через официальные источники, СМИ, посты жителей в социальных сетях, повреждение газопровода и последующее прекращение подачи голубого топлива путем закрытия задвижки и тем самым, по сути, прекращения отопления около 120 000 населения, является одним из таких средств. Уже около месяца азербайджанская сторона пытается запугать и население села Храморт Аскеранского района. Азербайджанцы в громкоговорители, расположенные на холме примерно в 500 метрах от жилых домов общины, призывали мирное армянское население прекратить заниматься сельским хозяйством и покинуть село, угрожая применением силы.

Касаясь этого случая, глава МИД Арцаха подчеркнул, что Храморт стоит и будет сопротивляться, несмотря ни на что. По его словам, в Арцахе давно знакомы с азербайджанским стилем деятельности, они не отчаиваются и не боятся.

«Это произошло здесь, однажды произойдет еще где-нибудь. Это их стиль, мы его давно знаем. Нас это никоим образом не пугает», — добавил Давид Бабаян.

Около двух недель назад был поврежден газопровод в Арцах. Азербайджанцы долго не позволяли его отремонтировать. При посредничестве российских миротворцев это, наконец, стало возможным. В конце прошлой недели, 18 марта, Арцахский Информационный штаб сообщил, что ремонт поврежденного газопровода в Арцахе завершен. На следующий день госминистр Артак Бегларян заявил, что поставки газа скоро будут полностью восстановлены. Однако поздним вечером 21 марта Информационный штаб передал, что вследствие непосредственного вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь прекращена.

«У нас есть достаточно оснований утверждать, что в ходе ремонтных работ на газопроводе, поврежденном 8 марта, азербайджанская сторона установила задвижку, закрыв которую несколько часов назад перекрыла подачу газа», — говорилось в сообщении ИШ.

Министерство иностранных дел Арцаха сообщило, что власти Азербайджана в очередной раз нарушили газоснабжение Арцаха, лишив народ Арцаха источников тепла в экстремально холодную погоду. Официальный Степанакерт характеризует поведение Баку как террористический акт, грубо нарушающий нормы и принципы международного гуманитарного права.

С заявлением выступило и МИД Республики Армения, подчеркнув, что сложившаяся ситуация требует четкой реакции международного сообщества для предотвращения гуманитарного кризиса, а также немедленного и беспрепятственного привлечения международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах.

«При явном вмешательстве азербайджанской стороны подача природного газа из Армении в Нагорный Карабах вновь была прервана в районе города Шуши, на территории, находящейся под контролем Азербайджана. Таким образом, в условиях беспрецедентных снегопадов и небывалых холодов около 120 000 жителей Нагорного Карабаха лишены необходимого газоснабжения»,- говорилось в сообщении МИД.

Правозащитники Арцаха в свою очередь заявили, что Азербайджан продолжает государственную политику запугивания населения Арцаха с целью этнической чистки Арцаха от его коренного населения — армян.

Пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян сообщила, что газоснабжение Арцаха еще не восстановлено. Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с азербайджанской стороной.

23 марта министр иностранных дел Арарат Мирзоян в Национальном собрании заявил, что МИД РА для восстановления газоснабжения Арцаха, нарушенного вследствие вмешательства азербайджанской стороны, предпринимает все дипломатические усилия.

Арам Саркисян