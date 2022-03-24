На всей территории Армении идет снег, за исключением Варденисского и Иджеванского районов.

По состоянию на утренние часы 24 марта дороги Алагяз-Артик, Гндеваз-Джермук, Вардахпюр-Ашоцк, Вардахпюр-Мусаелян, Ттуджур-Навур, Алаверди-Джилиза, Джрабер-фантан закрыты для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент. Автодорога Сараван-Зангер труднопроходима для легковых автомобилей, для других транспортных средств закрыта.

Дороги Ноемберянского района (отрезок Джуджевана), Мастара-Ланджик-Гюмри труднопроходимы для транспортных средств с прицепом.

Дороги Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди, Агван-Татев, перевал Варденяц и серпантин Степанавана закрыты для транспортных средств с прицепом.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.