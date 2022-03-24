Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматривают вопрос предоставления Армении статуса наблюдателя.

Об этом как передает «Арменпресс», заявил генеральный секретарь организации Чжан Минь в интервью ТАСС. «Что касается вопроса предоставления Армении и Азербайджану статуса наблюдателей, то страны-члены ШОС активно изучают его», — сообщил он.

«Я лично настроен оптимистично, хотя на данный момент не могу назвать точную дату», — добавил он.

По его словам, отношения между странами, безусловно, важный фактор, который следует учитывать. «В то же время государства-члены ШОС едины в вопросе, чтобы двусторонние конфликты не проникали в организацию. Это также обязательство, которое должна выполнять любая страна, стремящаяся присоединиться к семье ШОС», — заключил он.

Декларация Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была подписана в июне 2001 года в Шанхае Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году Индия и Пакистан также стали полноправными членами ШОС.