Правительство утвердило порядок оказания государственного содействия ИТ-компаниям и индивидуальным предпринимателям.

Как передает «Арменпресс», проект был одобрен правительством на заседании правительства 24 марта. Проект представил председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

«Согласно проекту, при выполнении определенных условий ИТ-компаниям, будет возвращаться 50% налога на прибыль, уплаченного за вновь созданные рабочие места. Преследуются две цели. Во-первых, у нас есть большая группа фрилансеров, которые работают в тени, то есть дома, работают по разным договорам с иностранными организациями или иностранными клиентами и находятся в тени. Мы предлагаем такие условия, что в случае регистрации и легальной деятельности они смогут воспользоваться государственными социальными кредитами.

Быть зарегистрированным будет выгоднее, чем быть незарегистрированным. Во-вторых, разные страны борются, чтобы удержать высококвалифицированных ИТ-специалистов внутри страны, конкуренция большая. В частности, существуют разные виды льгот как в европейских странах, так и в странах СНГ. В частности, в Узбекистане и Грузии существуют различные механизмы предоставления сфере ИТ льгот», — сказал Бадасян.

Председатель Комитета государственных доходов отметил, что они хотят сделать армянские ИТ-компании конкурентоспособными и в этом отношении. Бадасян представил условия предоставления льготы.

«Деятельность коммерческих организаций и частных предприятий должна осуществляться классификаторами, имеющими отношение к сфере информационных технологий. С 1 марта количество рабочих мест должно увеличиться как минимум на 50, я имею в виду как трудовые, так и юридические контракты. И в этом случае, имея эти 50 рабочих мест, они не заплатят подоходный налог за шесть месяцев, предшествующих 1 марта. Речь идет о новых рабочих местах. У них не должно быть налоговых обязательств, превышающих 100 000 драмов.

При выполнении этих условий как действующие, так и вновь создаваемые компании, создающие 50 новых рабочих мест, получат в качестве государственного содействия 50% от налога на прибыль, что позволит им регулировать отношения работодатель-работник и обеспечить хорошие условия для ИТ-специалистов. Уполномоченным органом, который будет возвращать налог на прибыль, будет Министерство высокотехнологичной промышленности», — заключил Бадасян.