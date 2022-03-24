Делегация во главе с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном с официальным визитом посетила Грецию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, 22 марта Карен Брутян встретился с заместителем министра обороны Греции Николаосом Хардалиасом.

В ходе встречи были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы, а также дальнейшее расширение двустороннего военного сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями о ситуации в области международной безопасности и военно-политических развитий.